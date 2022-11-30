وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين الذي أدخل البلاد في مرحلة تحول من نهاية الثمانينيات إلى مطلع الألفية، الأربعاء، عن 96 عامًا على ما ذكرت وكالة «شينخوا» الرسمية للأنباء.

وتولى جيانغ زيمين السلطة بعد قمع احتجاجات ساحة تيان أنمين، وقاد الصين، أكثر بلدان العالم تعدادًا للسكان، لتصبح قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الوكالة إن «جيانغ زيمين توفي بسبب سرطان في الدم وفشل عديد الأعضاء، في شنغهاي عند الساعة 12.13 (الأربعاء) 30 نوفمبر 2022 عن 96 عامًا»، ونكست الأعلام على المباني الرسمية، حسب الوكالة.

مقتطفات من سيرة زيمين

وعندما عيّن الزعيم الصيني السابق دينغ شياو بينغ في 1989 رسميًا جيانغ زيمين خلفا له، كانت الصين في بداية عملية تحديثها الاقتصادي، عندما تنحى جيانغ عن الرئاسة في 2003، أصبحت الصين عضوًا في منظمة التجارة العالمية، وفازت باستضافة أولمبياد بكين 2008 وكانت في طريقها لتصبح قوة عظمى.

ونقلت «فرانس برس» عن محللين قولهم إن رئيس البلدية السابق ورئيس الحزب الشيوعي في شنغهاي جيانغ زيمين واصل مع دائرة قريبة من القادة، في التأثير على الحياة السياسية الصينية حتى بعد تقاعده رسميًا، وجيانغ زيمين متزوج من وانغ يبينغ ولديهما ابنان.