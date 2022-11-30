إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام الكابيتول

القاهرة - بوابة الوسط

أدانت هيئة محلفين في واشنطن، الثلاثاء، ستيوارت رودس، مؤسس جماعة «أوث كيبرز» (حراس القسم) اليمينية المتطرفة، بتهمة التمرد؛ بسبب دوره في الهجوم الذي شنه مناصرون للرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وفي ختام شهرين من المحاكمة أمام محكمة فدرالية في واشنطن وثلاثة أيام من المداولات، خلصت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 عضوًا إلى أن رودس ورفيقه في الجماعة «كيلي ميغس» مذنبان بتهمة التمرد، في حين برأت ثلاثة متهمين آخرين من هذه التهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 سنة.

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اقتحام الكابيتول

ومطلع الشهر الجاري، قال رودس إنه لم يخطط لاقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021 لوقف تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، وأوضح أنه كان يأمل في إقناع الرئيس السابق دونالد ترامب بتفعيل قانون التمرد لوقف تسليم السلطة للرئيس بايدن الفائز في الانتخابات.

وتقول وزارة العدل إن «أوث كيبرز» خططت لأعمال عنف في 6 يناير في واشنطن، وعرضت مقاطع فيديو لعشرات من أعضاء الجماعة وهم يشاركون في الاعتداء، كما قدمت أدلة على شراء «رودس» أسلحة بآلاف الدولارات قبل الذهاب إلى واشنطن.