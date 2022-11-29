أعلى جهاز أمن صيني يدعو إلى قمع يستهدف قوات معادية عقب التظاهرات

القاهرة - بوابة الوسط

دعت أعلى هيئة أمنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إلى قمع يستهدف قوات معادية في أعقاب تظاهرات شهدتها مدن رئيسية احتجاجا على تدابير الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد وللمطالبة بمزيد من الحريات السياسية.



وقالت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم والتي تشرف على تطبيق القوانين المحلية في الصين إنه «من الضروري اتخاذ إجراءات قمعية ضد أنشطة التسلل والتخريب التي تقوم بها قوات معادية، طبقا للقانون»، حسبما جاء في بيان عقب اجتماع للجنة نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

انتشار أمني في بكين شنغهاي

وانتشر عناصر الأمن في مدينتي بكين وشنغهاي الرئيسيتين في الصين، الثلاثاء، على ضوء الاحتجاجات الواسعة في مناطق مختلفة من البلاد على التضييق على الحريات السياسية، إضافة إلى سياسة «صفر كوفيد»، والإغلاقات العامة الناجمة عنها.

وبدأت احتجاجات في مناطق مختلفة في الصين الأحد، للمطالبة بإنهاء تدابير الإغلاق وبفتح مجالات أوسع للحريات السياسية، في موجة تظاهرات واسعة لم تشهد مثلها البلاد منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في العام 1989، وفق وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي، نشب حريق في عاصمة منطقة شينجيانغ أورومتشي، ما أثار غضبًا عامًا بحيث اعتبر كثيرون أن الإغلاق العام بسبب مكافحة «كوفيد-19» أعاق مهمّة فرق الإنقاذ. واتهمت وزارة الخارجية الصينية قوى ذات دوافع مبيتة بإقامة رابط بين هذا الحريق والاستجابة المحلية لكوفيد-19، على ما أكد الناطق باسم الوازرة تشاو ليجيان.