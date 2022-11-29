نشر قوات عند حدود كولومبيا الجنوبية لمواجهة تهريب المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الكولومبية نشر 400 جندي لمكافحة تهريب المخدرات عبر حدودها الجنوبية بعد ازدياد حالات القتل والنزوح أخيرا.

وقال وزير الداخلية ألفونسو برادا، الصحفيين بعد اجتماع أمني عقدته الحكومة أنه سيجرى نشر «400 جندي وضابط سيكونون في الخطوط الأمامية للعمليات» في ست مناطق على طول الحدود بين كولومبيا وكل من الإكوادور وبيرو والبرازيل «لإغلاق ممرات تهريب المخدرات».

ودعا أول رئيس يساري للبلاد غوستافو بيترو، إلى الاجتماع مع كبار العسكريين بعدما أسفرت مواجهات وقعت أخيرا بين مجموعات مسلحة عن مقتل 18 شخصا، ودفعت عشر عائلات إلى النزوح في منطقة بوتومايو المحاذية للإكوادور وبيرو.

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مواجهات مسلحة بين مجموعات مسلحة في كولومبيا

ووقعت المواجهات بين مجموعة منشقة عن «فارك» (القوات المسلحة الثورية الكولومبية) تدعى «كارولينا راميريز»، ومجموعة مسلحة أخرى هي «كوماندوس دي لا فرونتيرا».

وترتبط «كارولينا راميريز» بأكبر فصيل انسحب من اتفاق السلام الذي أدى إلى نزع سلاح «فارك» عام 2017، حسب وسائل إعلام محلية.

وتفيد الحكومة بأن المجموعتين تتقاتلان على طرق تهريب المخدرات في الغابات بين كولومبيا والإكوادور. وقال برادا: «تواصلنا مع بلدان مجاورة؛ لأننا شهدنا نشاطا سنواجهه بواسطة جيشنا، لكن أيضا بالتعاون الدولي».

وأوضح أن الحكومة الكولومبية أجرت محادثات مع السلطات في بنما وفنزويلا حيث تنشط شبكة كولومبية نافذة لتهريب المخدرات «غالف كارتيل» وعصابات كولومبية من «جيش التحرير الوطني». واستأنفت حركة «جيش التحرير الوطني» التي تعد آخر مجموعة مسلحة ما زالت نشطة في البلاد محادثات السلام مع حكومة بيترو في كراكاس في 21 نوفمبر.