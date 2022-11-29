واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مسؤولون أميركيون بأن واشنطن ستعلن، الثلاثاء، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في بوخارست، عن مساعدة مالية «كبيرة» لكييف للتخفيف من وطأة الأضرار التي سببها القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحفيين طالبا عدم نشر اسمه إن هذه المساعدة التي سيعلن عنها بالتفصيل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي وصل مساء الإثنين، إلى بوخارست «ستكون كبيرة وهذه ليست النهاية». ولم يحدد المسؤول قيمة هذه المساعدة، مكتفيا بالقول بإن إدارة بايدن خصّصت 1.1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأوضح أن هذه المساعدة الطارئة تندرج في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للمانحين بشأن «دعم المقاومة المدنية الأوكرانية» سيُعقد في فرنسا في 13 ديسمبر.

قصف روسي على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

ومنذ مطلع أكتوبر تشن روسيا قصفا صاروخيا مكثفا على البنية التحتية للطاقة في كل أنحاء أوكرانيا. وأسفر هذا القصف حسب كييف، عن تضرر ما بين 25 و30% من هذه البنية التحتية.

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وحسب المسؤول الأميركي فإن «ما يفعله الروس هو أنهم يستهدفون تحديدا محطات المحولات العالية الجهد»، وليس محطات إنتاج الطاقة فحسب، وذلك بهدف تعطيل السلسلة بأكملها من الإنتاج إلى التوزيع.

«ناتو» يبحث دعم أوكرانيا

ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف «ناتو» يومي الثلاثاء والأربعاء، في العاصمة الرومانية لمناقشة مواضيع شتى أبرزها دعم الحلف لأوكرانيا في التصدي للغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير.

من جهتها دعت ألمانيا، التي تترأس مجموعة السبع، إلى اجتماع سيعقد عصر الثلاثاء، على هامش اجتماع الحلف؛ لبحث أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. ونقلت «فرانس برس»، عن المسؤول الأميركي قوله إن الولايات المتحدة ستدعو خلال هذا الاجتماع الدول الأخرى إلى تعزيز مساعداتها في هذا المجال.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية كارين دونفريد، الإثنين، إن اجتماع بوخارست سيكون أيضا مناسبة لتسليط الضوء على «التماسك والوحدة الملحوظين» للحلف الأطلسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.