Atwasat

واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 01:13 مساء
واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية
نادلة تعمل على ضوء الشموع في مقهى في لفيف الأوكرانية، 11 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أفاد مسؤولون أميركيون بأن واشنطن ستعلن، الثلاثاء، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في بوخارست، عن مساعدة مالية «كبيرة» لكييف للتخفيف من وطأة الأضرار التي سببها القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحفيين طالبا عدم نشر اسمه إن هذه المساعدة التي سيعلن عنها بالتفصيل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي وصل مساء الإثنين، إلى بوخارست «ستكون كبيرة وهذه ليست النهاية». ولم يحدد المسؤول قيمة هذه المساعدة، مكتفيا بالقول بإن إدارة بايدن خصّصت 1.1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأوضح أن هذه المساعدة الطارئة تندرج في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للمانحين بشأن «دعم المقاومة المدنية الأوكرانية» سيُعقد في فرنسا في 13 ديسمبر. 

قصف روسي على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
ومنذ مطلع أكتوبر تشن روسيا قصفا صاروخيا مكثفا على البنية التحتية للطاقة في كل أنحاء أوكرانيا. وأسفر هذا القصف حسب كييف، عن تضرر ما بين 25 و30% من هذه البنية التحتية.

- واشنطن تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بأسلحة يصل مداها 150 كيلومترا
- زيلينسكي: أكثر من 6 ملايين منزل تأثرت بانقطاع الكهرباء في أوكرانيا

وحسب المسؤول الأميركي فإن «ما يفعله الروس هو أنهم يستهدفون تحديدا محطات المحولات العالية الجهد»، وليس محطات إنتاج الطاقة فحسب، وذلك بهدف تعطيل السلسلة بأكملها من الإنتاج إلى التوزيع.

«ناتو» يبحث دعم أوكرانيا 
ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف «ناتو» يومي الثلاثاء والأربعاء، في العاصمة الرومانية لمناقشة مواضيع شتى أبرزها دعم الحلف لأوكرانيا في التصدي للغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير.

من جهتها دعت ألمانيا، التي تترأس مجموعة السبع، إلى اجتماع سيعقد عصر الثلاثاء، على هامش اجتماع الحلف؛ لبحث أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. ونقلت «فرانس برس»، عن المسؤول الأميركي قوله إن الولايات المتحدة ستدعو خلال هذا الاجتماع الدول الأخرى إلى تعزيز مساعداتها في هذا المجال.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية كارين دونفريد، الإثنين، إن اجتماع بوخارست سيكون أيضا مناسبة لتسليط الضوء على «التماسك والوحدة الملحوظين» للحلف الأطلسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 2 - 1 شباب الجبل

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 2 - 1 شباب الجبل
دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء

دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال

بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال
أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا

أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق

الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية
الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتشار كثيف لقوات الأمن الصينية في بكين وشنغهاي بعد الاحتجاجات
انتشار كثيف لقوات الأمن الصينية في بكين وشنغهاي بعد الاحتجاجات
بريطانيا تستبعد شركة صينية من مشروع «سايزوييل» النووي
بريطانيا تستبعد شركة صينية من مشروع «سايزوييل» النووي
احتجاجا على تغريدات مناهضة للمثليين.. استدعاء السفير الروسي في كندا
احتجاجا على تغريدات مناهضة للمثليين.. استدعاء السفير الروسي في ...
واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية
واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية
ستولتنبرغ: بوتين يسعى لاستخدام الشتاء سلاحا في الحرب
ستولتنبرغ: بوتين يسعى لاستخدام الشتاء سلاحا في الحرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
الجيش الروسي يعلن إنهاء انسحابه من منطقة خيرسون في أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن إنهاء انسحابه من منطقة خيرسون في أوكرانيا...
المزيد
وزير ألماني: الضربات الروسية ضد منشآت الطاقة الأوكرانية جريمة حرب
وزير ألماني: الضربات الروسية ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ......
نشر قوات عند حدود كولومبيا الجنوبية لمواجهة تهريب المخدرات
نشر قوات عند حدود كولومبيا الجنوبية لمواجهة تهريب المخدرات...
بريطانيا تستدعي السفير الصيني بعد توقيف صحفي «بي بي سي»
بريطانيا تستدعي السفير الصيني بعد توقيف صحفي «بي بي سي»...
ستولتنبرغ: بوتين يسعى لاستخدام الشتاء سلاحا في الحرب
ستولتنبرغ: بوتين يسعى لاستخدام الشتاء سلاحا في الحرب...
واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية
واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط