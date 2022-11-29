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بريطانيا تستبعد شركة صينية من مشروع «سايزوييل» النووي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 12:23 مساء
بريطانيا تستبعد شركة صينية من مشروع «سايزوييل» النووي
رئيس الورزاء البريطاني السابق بوريس جونسون (يسار) يتحدث إلى مدير مجموعة «أو دي أف» الفرنسية سيمونه روسي، خلال زيارة لمحطة «سايزويل بي النووية في شرق إنجلترا، 1 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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استبعدت المملكة المتحدة، الثلاثاء، شركة «سي جي إن» النووية الصينية من مشروع محطة «سايزوييل» النووية للطاقة التي ستبنيها تاليا مع الشريك المتبقي مجموعة «أو دي أف» الفرنسية.

وأتى الإعلان غداة تحذير من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من أن «العصر الذهبي» للعلاقات البريطانية الصينية «انتهى»، وفق وكالة «فرانس برس».

وستضطر الشركة الصينية إلى التخلي عن حصتها البالغة 20% في المشروع. وتنوي المملكة المتحدة استثمار 700 مليون جنيه إسترليني (843 مليون دولار) في مقابل المبلغ نفسه من جانب «أو دي أف» في هذا المشروع المشترك.

تساؤلات جديدة بعد القرار البريطاني 
و«سايزويل سي» يُطور على ساحل سافوك في شرق إنجلترا وسيتمكن من توفير الطاقة لستة ملايين منزل تقريبا. وأوضحت لندن أن المشروع سيبدأ إنتاج الكهرباء اعتبارا من 2035.

وتعتبر الطاقة النووية والمتجددة مثل طاقة الرياح في عرض البحار، أساسية لتعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة بعدما غزت روسيا المنتج الكبير للنفط والغاز، أوكرانيا ما أدى إلى ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء للأسر بشكل كبير خلال العام الحالي.

ويثير القرار بشأن «سايزويل» تساؤلات حول مشاركة المجموعة الصينية نفسها إلى جانب «أو دي أف» في بناء محطة «هنيكلي بوينت» النووية في جنوب غرب إنجلترا، وهي أول مصنع نووي في أكثر من عقدين في البلاد.

حملة بريطانية للاقتصاد في استهلاك الطاقة
وقالت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في بيان الثلاثاء، إن «استثمار الحكومة البريطانية في سايزويل سيؤمن استمرار تطوير» المشروع.  وقالت المملكة المتحدة إن «سايزويل» سيوفر طاقة أنظف من المصادر الأحفورية فضلا عن آلاف فرص العمل محليا وعلى صعيد الاقتصاد الوطني.

وأتى الإعلان الثلاثاء، فيما أطلقت المملكة المتحدة حملة للاقتصاد في استهلاك الطاقة خلال الأسبوع الحالي لتشجيع البريطانيين على استخدام طاقة أقل فيما تسعى إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 15% بحلول 2030.

وفي المملكة المتحدة 18 مفاعلا نوويا في ثمانية مواقع منتشرة عبر البلاد إلا أن الكثير منها شارف على السحب من الخدمة. وتلجأ لندن كذلك إلى الطاقة النووية لمساعدتها في تحقيق هدفها المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

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