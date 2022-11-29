وزير الدفاع الإيطالي يتفقد الكتيبة المشاركة في تأمين المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، جنود الكتيبة الإيطالية المشاركة في عملية «أوريس»، الخاصة بتأمين كأس العالم بالعاصمة القطرية الدوحة.

جاء ذلك في إطار زيارة تستمر يومين، التقى فيها كروسيتو وزيري الدفاع والخارجية القطريين، حيث ركز على مسألة التعاون في مجال الدفاع وتعزيز الوسائل اللازمة لأمن البلاد، حسب موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وحدات عسكرية إيطالية في الدوحة

وينتشر الجيش الإيطالي في قطر ضمن تشكيل عسكري دولي بجانب نظرائهم من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وباكستان وتركيا، وذلك لتنفيذ نظام الدفاع والأمن الخاص بالمونديال .

ووجه الجيش وحدات متخصصة لمكافحة الذخائر والدفاع في مواجهة التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ووحدات الكلاب، فيما نشرت البحرية سفينة الدورية البحرية متعددة الأغراض قبالة الدوحة في المياه الدولية، كما تحمي القوات الجوية، المجال الجوي، مع نظام مضاد للطائرات دون طيار، يتكون من أجهزة تشويش محمولة ونظام ثابت مضاد وهو درون أكوس.