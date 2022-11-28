Atwasat

واشنطن تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بأسلحة يصل مداها 150 كيلومترا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 06:52 مساء
واشنطن تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بأسلحة يصل مداها 150 كيلومترا
جندي أوكراني. (الإنترنت)
alwasat radio

 تدرس وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» اقتراحا من شركة «بوينغ» لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة ورخيصة يجري تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة، مما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية في الوقت الذي يبذل فيه الغرب جهودا حثيثة لتلبية الطلب على المزيد من الأسلحة.

وفي ظل استمرار الحرب تحتاج أوكرانيا على نحو متزايد إلى أسلحة أكثر تطورا وذلك في الوقت الذي بدأت تتقلص فيه المخزونات العسكرية للولايات المتحدة والحلفاء. وقالت مصادر في الصناعة إن المنظومة التي اقترحتها بوينغ والتي يطلق عليها اسم (قنبلة ذات قطر صغير تطلق من الأرض) هي واحدة من حوالي ست خطط لإنتاج ذخيرة جديدة لأوكرانيا وحلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية، وفق «رويترز».

قنبلة «جي.بي.يو-39» ذات القطر الصغير ومحرك الصواريخ «إم 26»
ويمكن تسليم هذه القنابل في وقت مبكر من ربيع العام 2023، وفقا لما جاء في وثيقة راجعتها رويترز وثلاثة أشخاص مطلعين على الخطة. وتجمع المنظومة بين قنبلة «جي.بي.يو-39» ذات القطر الصغير ومحرك الصواريخ «إم 26» وكليهما متوفر في مخزونات الولايات المتحدة.

وقال مشتري الأسلحة بالجيش الأميركي، دوج بوش للصحفيين في «بنتاغون» الأسبوع الماضي إن الجيش يبحث أيضا التعجيل بإنتاج قذائف مدفعية من عيار 155 مليمترا والتي لا تُصنع سوى في المنشآت الحكومية وذلك من خلال السماح للمتعاقدين العسكريين بإنتاجها. وأضاف بوش أن غزو روسيا لأوكرانيا أدى إلى زيادة الطلب على الأسلحة والذخائر الأميركية الصنع.

-  بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا
- إيران ترحب بقرار العراق إرسال قوات إلى الحدود

وقال توم كاراكو خبير الأسلحة والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «يتعلق الأمر بالحصول على الكمية بتكلفة رخيصة». وأضاف أن تناقص المخزونات الأميركية يساعد في تفسير الاندفاع للحصول على المزيد من الأسلحة الآن، قائلا إن المخزونات «تنخفض مقارنة بالمستويات التي نود الاحتفاظ بها وبالتأكيد إلى المستويات التي سنحتاجها لدرء أي صراع مع الصين».

وأشار كاراكو أيضا إلى أن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان أتاح توفير الكثير من القنابل التي يجري إسقاطها جوا. وهذه القنابل لا يمكن استخدامها بسهولة مع الطائرات الأوكرانية ولكن «في ظل ما نشهده الآن علينا أن نبحث عن طرق مبتكرة لتحويلها إلى القدرة على العمل».

العديد من العوائق اللوجستية التي تحول دون الشراء الرسمي
ورغم إنتاج عدد قليل بالفعل من هذه القنابل، هناك العديد من العوائق اللوجستية التي تحول دون الشراء الرسمي. وتتطلب خطة بوينغ إعفاء من اكتشاف السعر، مما يعفي المتعاقدين من مراجعة متعمقة تضمن حصول «بنتاغون» على أفضل صفقة ممكنة. وسيتطلب أي ترتيب أيضا ستة موردين على الأقل لتسريع شحنات مكوناتها وخدماتها لإنتاج السلاح بسرعة.

ورفض ناطق باسم بوينغ التعليق. وامتنع الناطق باسم «بنتاغون» اللفتنانت كوماندر تيم جورمان عن التعقيب على تزويد أوكرانيا بما يسمى «قدرة محددة»، لكنه قال إن الولايات المتحدة وحلفاءها «يحددون ويفكرون في أنسب الأنظمة» التي من شأنها أن تساعد كييف.

ورغم أن الولايات المتحدة رفضت طلبات لتوفير صواريخ يصل مداها إلى 297 كيلومترا فإن مدى القنابل محل البحث يبلغ 150 كيلومترا مما يتيح لأوكرانيا ضرب أهداف عسكرية حيوية كان من الصعب الوصول إليها فضلا عن مساعدتها في مواصلة هجماتها المضادة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 2 - 1 شباب الجبل

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 2 - 1 شباب الجبل
دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء

دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال

بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال
أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا

أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق

الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية
الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتشار كثيف لقوات الأمن الصينية في بكين وشنغهاي بعد الاحتجاجات
انتشار كثيف لقوات الأمن الصينية في بكين وشنغهاي بعد الاحتجاجات
بريطانيا تستبعد شركة صينية من مشروع «سايزوييل» النووي
بريطانيا تستبعد شركة صينية من مشروع «سايزوييل» النووي
احتجاجا على تغريدات مناهضة للمثليين.. استدعاء السفير الروسي في كندا
احتجاجا على تغريدات مناهضة للمثليين.. استدعاء السفير الروسي في ...
واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية
واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية
ستولتنبرغ: بوتين يسعى لاستخدام الشتاء سلاحا في الحرب
ستولتنبرغ: بوتين يسعى لاستخدام الشتاء سلاحا في الحرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
تركيا: قتلى ومصابون في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول ......
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في إسطنبول
نائب الرئيس التركي: «امرأة» نفذت اعتداء شارع الاستقلال في ......
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
الجيش الروسي يعلن إنهاء انسحابه من منطقة خيرسون في أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن إنهاء انسحابه من منطقة خيرسون في أوكرانيا...
المزيد
وزير ألماني: الضربات الروسية ضد منشآت الطاقة الأوكرانية جريمة حرب
وزير ألماني: الضربات الروسية ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ......
نشر قوات عند حدود كولومبيا الجنوبية لمواجهة تهريب المخدرات
نشر قوات عند حدود كولومبيا الجنوبية لمواجهة تهريب المخدرات...
بريطانيا تستدعي السفير الصيني بعد توقيف صحفي «بي بي سي»
بريطانيا تستدعي السفير الصيني بعد توقيف صحفي «بي بي سي»...
ستولتنبرغ: بوتين يسعى لاستخدام الشتاء سلاحا في الحرب
ستولتنبرغ: بوتين يسعى لاستخدام الشتاء سلاحا في الحرب...
واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية الأوكرانية
واشنطن تعتزم تقديم مساعدة مالية طارئة للبنى التحتية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط