الصين تستعد لإطلاق المركبة شنتشو-15 إلى محطتها الفضائية يوم الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة، اليوم الإثنين، إن الصين ستطلق مركبة الفضاء شنتشو-15 إلى محطتها الفضائية في الساعة 11.08 مساء (1508 بتوقيت غرينتش) غدًا الثلاثاء، في آخر مهمة في خطة الصين لاستكمال محطتها الفضائية المدارية المأهولة.

وقالت الوكالة في مؤتمر صحفي، إن المركبة تحمل ثلاثة رواد فضاء، وسيتم تسليم المحطة الفضائية لهم في غضون أسبوع من قبل رواد الفضاء الثلاثة الذين وصلوا إلى هناك في أوائل يونيو الماضي.

وأوضح الناطق باسم الوكالة «خلال فترة الإقامة، سيستقبل طاقم شنتشو -15 سفينة الشحن تيانتشو -6 الزائرة ويتسلمون سفينة الفضاء المأهولة شنتشو-16، ويخططون للعودة إلى موقع هبوط دونغ فنغ الصيني في مايو من العام المقبل».

بناء محطة الفضاء

وبدأت الصين في أبريل 2021، بناء محطة الفضاء المكونة من ثلاث وحدات مع إطلاق وحدة تيانخه، التي تمثل مقر المعيشة الرئيسي لرواد الفضاء.

وأطلقت في يوليو ونوفمبر المختبرين ونتيان ومنغتيان، اللذين سيجرى إجراء تجارب علمية بهما.

- انطلاق أطول «مهمة مأهولة» في محطة الفضاء الصينية

وسيكون اكتمال محطة الفضاء الصينية المصممة لتبقى في العمل لمدة عشر سنوات على الأقل، إنجازًا مهمًا في طموحات الصين في وجود مدار لها، قريب من الأرض وذلك في الوقت الذي من المحتمل أن تتوقف فيه محطة الفضاء الدولية المتقادمة التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) عن العمل في نهاية العقد الجاري.