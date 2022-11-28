الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط

فرقت شرطة مكافحة الشغب الهولندية، بالهراوات في ثلاث مدن، مشجعين للمنتخب المغربي بعد فوزه، الأحد، على نظيره البلجيكي في نهائيات كأس العالم في قطر.

وتجمع في روتردام نحو 500 شخص قرب وسط المدينة، وكذلك في لاهاي وأمستردام وأوتريخت، حسب ما ذكرت الشرطة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت شرطة روتردام «ألقى مشجعون الألعاب النارية والزجاج على شرطة مكافحة الشغب التي ردت بالهراوات».

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وأظهرت أشرطة فيديو عناصر شرطة مجهزين بهراوات، ودروع في وسط المدينة، كما فرقت شرطة مكافحة الشغب مشجعين في أمستردام ولاهاي.

إشعال الألعاب النارية

واحتفل أفراد من الجالية المغربية الكبيرة في هولندا، بإشعال الألعاب النارية وإطلاق أبواق السيارات ملوحين بالأعلام المغربية بعيد انتهاء المباراة.

ويلقى فريق كرة القدم المغربي متابعة كبيرة في هولندا، ويحظى الجناح الهولندي المولد حكيم زياش بشعبية واسعة - وقد ألغي هدف له قبيل انتهاء الشوط الأول.

وبدأ زياش مسيرته في هولندا ولعب لصالح فريق أياكس أمستردام لأربع سنوات قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2020.