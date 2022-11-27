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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 321 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 08:05 مساء
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 321 قتيلا
زلزال أندونيسيا. (الإنترنت)
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أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونسيا، الأحد، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية يوم الإثنين ارتفع إلى 321 قتيلا.

تسبب هذا الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريشتر بأضرار جسيمة في غرب جاوا. بعد حصيلة أولية تحدثت عن 270 قتيلا، استمر عدد القتلى في الارتفاع كل يوم حيث عثر رجال الإنقاذ على جثث جديدة تحت أنقاض المباني التي انهارت أو طمرت تحت انزلاقات التربة، بحسب «فرانس برس».

73 ألف نازح يقيمون الآن في أكثر من 300 ملجأ
وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث، سوهاريانتو، مساء الأحد «بعد العثور على ثماني جثث أخرى السبت وثلاث جثث اليوم (الأحد) بلغ عدد القتلى الآن 321». لا يزال 11 شخصًا في عداد المفقودين وعمليات البحث ستستمر الإثنين لمحاولة العثور عليهم.

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وأضاف أن الزلزال دمر أو ألحق أضرارًا بأكثر من 60 ألف منزل وأن 73 ألف نازح يقيمون الآن في أكثر من 300 ملجأ. وتقع إندونيسيا على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية وتشهد جراء ذلك بانتظام زلازل أو ثوران براكين.

هذا الزلزال هو الأعنف في إندونيسيا منذ العام 2018 عندما ضربت هزة أرضية وتسونامي منطقة بالو (جزيرة سيليبس) مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.

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