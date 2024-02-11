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أتلتيكو مدريد يواصل السقوط بخسارة جديدة من إشبيلية بالدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 10:42 مساء
أتلتيكو مدريد يواصل السقوط بخسارة جديدة من إشبيلية بالدوري الإسباني
مباراة مباراة أتلتيكو مدريد واشبيلية بالدوري الإسباني الأحد 11 فبراير 2024 (إكس)
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واصل إشبيلية صحوته وضاعف من أزمة مضيفه أتلتيكو مدريد عندما تغلب عليه 1-0 اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم.

روميرو يهدي إشبيلية الفوز
يدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى مهاجمه الواعد إيساك روميرو بتسجيله هدف الفوز برأسية من مسافة قريبة مستغلًا كرة رأسية للدولي الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس إثر ركلة ركنية في الدقيقة 15.

وهو الهدف الخامس لروميرو في سبع مباريات وتحديدًا منذ تصعيده من الفريق الرديف للنادي الأندلسي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأهدر روميرو ثلاث فرص للتعزيز اثنتان تصدى لهما حارس المرمى الدولي السلوفيني العملاق يان أوبلاك في الدقيقتين 23 و59، وواحدة ردتها العارضة في الدقيقة 28.

يعد هذا هو الفوز الثاني على التوالي لإشبيلية والخامس فقط هذا الموسم فرفع رصيده إلى 23 نقطة وارتقى إلى المركز الخامس عشر في ترتيب فرق الدوري الإسباني، فيما مُني أتلتيكو مدريد بخسارته الثانية تواليًا بعد خسارته الأولى أمام ضيفه أتلتيك بلباو بالنتيجة ذاتها في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الملك.

وفشل رجال المدرب دييغو سيميوني في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات بعد التعادل مع الجار والمضيف ريال مدريد 1-1 في المرحلة الماضية، فتكبّدوا الخسارة السادسة في «الليغا» هذا الموسم وصعبت مهمتهم في المنافسة على اللقب.

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ويتخلف أتلتيكو مدريد بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، وهو الذي كان يُمنّي النفس بالفوز على إشبيلية لانتزاع المركز الثالث ولو موقتًا من برشلونة الذي يستضيف غرناطة.

وبات أتلتيكو مدريد مهددًا بشدة من أتلتيك بلباو في ظل المنافسة على المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يفصل بينهما ثلاث نقاط، ويختم الفريق الباسكي المرحلة الإثنين في ضيافة ألميريا.

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