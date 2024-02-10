ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك بيرنلي

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد ليفربول سريعا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مانشستر سيتي حامل اللقب بفضل فوزه على ضيفه بيرنلي 3-1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

ليفربول يتقدم بنقطتين على مانشستر سيتي

يأتي فوز ليفربول اليوم ليعيد الأمور إلى نصابها بعدما كان مانشستر سيتي صعد إلى صدارة الدوري الإنجليزي موقتا بعد فوزه في وقت سابق اليوم على ضيفه إيفرتون 2-صفر.

وصعد ليفربول إلى الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

على ملعب أنفيلد، انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم البرتغالي ديوجو جوتا بهدف لليفربول في الدقيقة 31، لكن الأيرلندي دارا أوشي أدرك التعادل لبيرنلي في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف الكولومبي لويس دياز ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 52 ثم أكمل الأوروجوياني داروين نونيز الثلاثية في الدقيقة 79.

- مانشستر سيتي يخطف صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول موقتا

- كلوب يعلن قراره «الصادم» بالرحيل عن ليفربول نهاية الموسم

وفي بقية المباريات فاز توتنهام على ضيفه برايتون 2 - 1 وشيفيلد يونايتد على مضيفه لوتون تاون 3-1 وبرينتفورد على مضيفه وولفرهامبتون 2-صفر وفولهام على ضيفه بورنموث 3-1.