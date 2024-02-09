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إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 09:51 مساء
إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي
ليونيل ميسي خلال إحدى مباريات فريق إنتر ميامي الأميركي (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن المكتب الرياضي لمدينة هانجتشو شرقي الصين، اليوم الجمعة، إلغاء مباراة ودية كان من المفترض أن يخوضها المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في شهر مارس المقبل، وسط جدل بشأن غياب ليونيل ميسي عن مباراة استعراضية في هونغ كونغ.

إلغاء مباراة الأرجنتين ونيجيريا
وقال المكتب إن الظروف غير متوافرة لإقامة المباراة، حسبما ذكرت جريدة «غلوبال تايمز» الصينية، بعد ساعات قليلة من غياب ميسي عن المواجهة التي خاضها إنتر ميامي الأحد الماضي أمام منتخب هونغ كونغ بسبب آلام في الساق، مما تسبب في غضب كبير، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وسبق أن أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رسمياً أن المنتخب الأرجنتيني سيلعب مباراتين وديتين في الصين في مارس 2024، حيث كان من المقرر أن يواجه منتخب «التانجو» منتخب نيجيريا في هانجتشو، حسبما أشار الاتحاد على موقعه على الإنترنت، فيما كانت المباراة الثانية المعلنة ضد منتخب كوت ديفوار في بكين، ولم يتم إلغاؤها رسمياً حتى الآن.

وتحولت المباراة التي جمعت هونغ كونغ ضد إنتر ميامي يوم الأحد الماضي من مباراة استعراضية، إلى أزمة كبيرة بسبب الغضب واسع النطاق الذي عم المشجعين، لأن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية لم يلبس حتى حذاءه ويظهر في المباراة، بسبب شعوره ببعض الآلام.

وانتقدت الصحافة الصينية والمشجعون ميسي بسبب عدم ظهوره في هونغ كونغ، بينما في اليابان، حيث لعب نصف ساعة في مباراة ودية أخرى يوم الأربعاء، بدا وكأنه شخص مختلف وحيا الجميع.

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ميسي يواصل الغياب عن مباريات إنتر ميامي الودية في آسيا

وأوضح نادي إنتر ميامي، الذي يلعب له ميسي، أن مشاركة ميسي في المباراة بهونغ كونغ كانت ببساطة خطيرة للغاية.

وقالت شركة «تاتلر» آسيا المنظمة للمباراة اليوم في بيان إنها ستعيد 50% من ثمن التذكرة بعد الانتقادات التي تلقتها بسبب غياب الأرجنتيني.

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