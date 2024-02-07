«ريمونتادا» تقود قطر لإنهاء الشوط الأول متقدمة على إيران 2-1 بكأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى المنتخب القطري الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الإيراني، الجارية حاليا في مباراة دور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا، متقدما بهدفين مقابل هدف واحد.

إيران تتقدم مبكرا

تقدم المنتخب الإيراني بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق سردار آزمون، إلا أن المنتخب القطري انتفض سريعا، ولم يستسلم أمام الهدف الإيراني المبكر، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 17 عن طريق جاسم جابر.

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وفي الدقيقة 43، تمكن أكرم عفيف من إحراز الهدف الثاني لمنتخب قطر، ليواصل «العنابي» «الريمونتادا» الناجحة، ويقترب من التأهل إلى المباراة النهائية التي ضمّن المنتخب الأردني الوصول إليها بتغلبه على منتخب كوريا الجنوبية.