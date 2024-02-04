«فيفا»: افتتاح مونديال 2026 على ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو أن ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي سيكون على موعد مع افتتاح كأس العالم 2026 في كرة القدم.

وستنظم النهائيات الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبًا عوضًا عن 32، في المكسيك والولايات المتحدة وكندا، بحسب «فرانس برس».

وسيصبح «أستيكا» أول ملعب يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم ثلاث مرات، بعدما سبق له إعطاء إشارة انطلاق نهائيات 1970 و1986، إضافة إلى استضافته للمباراتين النهائيتين في تلك النسختين حيث توجت البرازيل على حساب إيطاليا (4-1) والأرجنتين على حساب ألمانيا الغربية (3-2) تواليًا.

المنصة الرسمية للاتحاد الدولي «فيفا بلس»

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في 19 يناير الماضي، الرابع من فبراير موعدًا للإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وذكر «فيفا» عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنه سيجري الكشف عن الجدول عبر بث مباشر لقنوات من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إلى جانب المنصة الرسمية للاتحاد الدولي «فيفا بلس».