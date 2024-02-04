جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ منتخب جنوب أفريقيا نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بفوزه على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2-1، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان الحارس رونوين ويليامز سدًا منيعًا أمام منتخب الرأس الأخضر، من خلال تصديه لعدة هجمات كادت تضع منتخب المغامرين في نصف النهائي.

وخلال ركلات الترجيح، فرض حارس ماميلودي صنداونز نفسه نجمًا، حيث تصدّى لأربع منها، مانحًا جنوب إفريقيا بطاقة العبور إلى نصف النهائي الأول منذ 2000. وضرب موعداً في نصف النهائي مع نيجيريا الأربعاء على ملعب السلام في بواكي.

ورغم البداية المتعثرة في البطولة أمام منتخب مالي التي انهزم فيها بهدفين نظيفين، عاد منتخب جنوب أفريقيا للمنافسة من جديدة وبقوة كبيرة إثر انتصار كاسح على ناميبيا برباعية نظيفة ثم تعادل مع تونس لينهي أحلام الأسود في مواصلة مشوارها في التظاهرة القارية بالفوز عليها بهدفين مقابل لا شيء وسط ذهول جميع المتابعين لكرة القدم الأفريقية والعالمية.