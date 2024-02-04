  • Alwasat News
Atwasat

جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 01:04 صباحا
جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم
منتخب جنوب أفريقيا قبل لقاء الرأس الأخضر، السبت 3 يناير 2024 (إكس)
WTV_Frequency

بلغ منتخب جنوب أفريقيا نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بفوزه على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2-1، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان الحارس رونوين ويليامز سدًا منيعًا أمام منتخب الرأس الأخضر، من خلال تصديه لعدة هجمات كادت تضع منتخب المغامرين في نصف النهائي.

وخلال ركلات الترجيح، فرض حارس ماميلودي صنداونز نفسه نجمًا، حيث تصدّى لأربع منها، مانحًا جنوب إفريقيا بطاقة العبور إلى نصف النهائي الأول منذ 2000. وضرب موعداً في نصف النهائي مع نيجيريا الأربعاء على ملعب السلام في بواكي.

ورغم البداية المتعثرة في البطولة أمام منتخب مالي التي انهزم فيها بهدفين نظيفين، عاد منتخب جنوب أفريقيا للمنافسة من جديدة وبقوة كبيرة إثر انتصار كاسح على ناميبيا برباعية نظيفة ثم تعادل مع تونس لينهي أحلام الأسود في مواصلة مشوارها في التظاهرة القارية بالفوز عليها بهدفين مقابل لا شيء وسط ذهول جميع المتابعين لكرة القدم الأفريقية والعالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة

إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة
جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته

جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته
«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»

شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير
(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»

(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة

استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على ...
إيران تقصي اليابان في الوقت القاتل وتبلغ نصف نهائي «أمم آسيا»
إيران تقصي اليابان في الوقت القاتل وتبلغ نصف نهائي «أمم آسيا»
6 أحذية رياضية لمايكل جوردان بيعت بسعر قياسي جديد بلغ 8 ملايين دولار
6 أحذية رياضية لمايكل جوردان بيعت بسعر قياسي جديد بلغ 8 ملايين ...
كوت ديفوار في امتحان تأكيد القوة أمام مالي لانتزاع تأشيرة نصف نهائي الأمم الأفريقية
كوت ديفوار في امتحان تأكيد القوة أمام مالي لانتزاع تأشيرة نصف ...
مهمة صعبة تنتظر «أولاد» جنوب أفريقيا أمام «قروش» الرأس الأخضر.. السبت
مهمة صعبة تنتظر «أولاد» جنوب أفريقيا أمام «قروش» الرأس الأخضر.. ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب ......
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة ......
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب ......
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى ......
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا...
المزيد
جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم
جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم...
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي...
قطر تتخطى أوزبكستان إلى نصف نهائي كأس آسيا
قطر تتخطى أوزبكستان إلى نصف نهائي كأس آسيا...
مهمة صعبة تنتظر «أولاد» جنوب أفريقيا أمام «قروش» الرأس الأخضر.. السبت
مهمة صعبة تنتظر «أولاد» جنوب أفريقيا أمام «قروش» الرأس ......
كوت ديفوار في امتحان تأكيد القوة أمام مالي لانتزاع تأشيرة نصف نهائي الأمم الأفريقية
كوت ديفوار في امتحان تأكيد القوة أمام مالي لانتزاع تأشيرة ......
المزيد