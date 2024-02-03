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أمم أفريقيا: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 10:32 مساء
أمم أفريقيا: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
احتفال لاعبي منتخب ساحل العاج بالهدف القاتل في مرمى منتخب مالي، السبت 3 يناير 2024 (إكس)
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بلغت ساحل العاج المنقوصة، البطلة مرتين في 1992 و2015، نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة على أرضها بفوزها على مالي 2-1، السبت على ملعب السلام في بواكي.

افتتح مهاجم سالزبورغ السويسري نيني دورغيليس التسجيل لمالي في الدقيقة 73، وعادل مهاجم برايتون الإنجليزي سيمون أدينغرا في الدقيقة 90 قبل أن يسجل عمر دياكيتيه هدفاً قاتلاً في الدقيقة 122 لساحل العاج، الساعية للفوز بلقبها الثالث، بحسب وكالة «فرانس برس».

وضرب «الفيلة» موعدًا في نصف النهائي مع جمهورية الكونغو الديموقراطية، الأربعاء، على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان.

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