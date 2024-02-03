قطر تتخطى أوزبكستان إلى نصف نهائي كأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أنقذ مشعل برشم حارس مرمى قطر، حاملة اللقب، ثلاث ركلات ترجيحية ليمنح بلاده بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بالفوز على أوزبكستان 3-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، السبت، على استاد البيت في الخور.

وسجل حارس أوزبكستان أوتكير يوسوبوف خطأ في مرماه هدف قطر (27)، وادركت أوزبكستان التعادل عن طريق أوديلغون هامروبيكوف (59)، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتلتقي قطر مع إيران، الأربعاء المقبل على استاد الثمامة، في المقابل يتجدد اللقاء في نصف النهائي الاخر بين الأردن وكوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل على استاد أحمد بن علي.