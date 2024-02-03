  • Alwasat News
Atwasat

6 أحذية رياضية لمايكل جوردان بيعت بسعر قياسي جديد بلغ 8 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 06:23 مساء
6 أحذية رياضية لمايكل جوردان بيعت بسعر قياسي جديد بلغ 8 ملايين دولار
نجم كرة السلة الأميركي مايكل جوردان (إلى اليسار) في سولت لايك سيتي في 14 يونيو 1997. (أ ف ب)
WTV_Frequency

بيعت لقاء ثمانية ملايين دولار في مزاد أقيم الجمعة ستة أحذية رياضية مختلفة من نوع «نايكي اير جوردان»،  انتعلها نجم كرة السلة الأميركي مايكل جوردان في تسعينات القرن العشرين، وهو ما وصفته دار «سوذبيز» للمزادات بأنه ثمن قياسي. 

وأقيم المزاد على ستة أحذية منفصلة (وليس على ثلاثة أزواج) أعطاها مايكل جوردان للمسؤول في إدارة التواصل في نادي «شيكاغو بولز» تيم هالام، بعد كل مباراة من المباريات الحاسمة التي مكّنت الفريق من الفوز بستّ من بطولات الدوري الأميركي للمحترفين من 1991 إلى 1993 ومن 1996 إلى 1998، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويُعد السعر الذي بيعت به هذه الأحذية في مزاد «سوذبيز» في نيويورك، وهو ثمانية ملايين دولار، رقماً قياسياً لهذا النوع من القطع التقليدية، والثاني على الإطلاق لتجهيزات رياضية تخص مايكل جوردان.

ميدالية بوب بيمون الذهبية في الوثب الطويل بيعَت بـ441 ألف دولار
عرض منديل ميسي التاريخي للبيع في مزاد بلندن
بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار

وأوضحت الدار في بيان أن هذه المجموعة التي تحمل اسم «داينستي كولكشن» وصلت إلى «ذروة» أسعار القطع الرياضية المخصصة للجمع، من دون أن تفصح كعادتها عن اسم الشاري الذي حصل على الأحذية الستة.

وفي أبريل الفائت، باعت الدار المملوكة لرجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي بمبلغ قياسي بلغ 2,2 مليوني دولار زوجاً من الأحذية الرياضية انتعله جوردان في آخر نهائي له في البطولة مع فريق «شيكاغو بولز» عام 1998. 

والأحذية الستة التي بيعت الجمعة هي «إير جوردان 6» (1991) و7 (1992) و8 (1993) و11 (1996) و12 (1997) و14 (1998).

وترى دور المزادات الفنية على غرار «سوذبيز» و«كريستيز» و«جوليانز» أن الإقبال الكبير من هواة الجمع منذ 2020-2021 على شراء القطع المتعلقة بتاريخ الرياضة والموسيقى أدى إلى ارتفاع الأسعار.

الرقم القياسي لأغلى قميص
أما الرقم القياسي لأغلى قميص رياضية في تاريخ المزادات فهو لتلك التي ارتداها جوردان في الأمتار الأخيرة من رحلته نحو اللقب السادس والأخير مع «شيكاغو بولز» خلال موسم 1997-1998 من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إذ بيع في مقابل 10,1 ملايين دولار، متقدماً على القميص التي ارتداها نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا في مونديال 1986، حين سجل هدف «يد الله» الشهير في المرمى الإنكليزي (9,3 ملايين دولار في مايو 2022).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير
(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»

(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة

استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على ...
أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة

داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نيجيريا تتخطى أنغولا وتتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا
نيجيريا تتخطى أنغولا وتتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا
غوارديولا ينفي شائعات رحيل هالاند عن مانشستر سيتي
غوارديولا ينفي شائعات رحيل هالاند عن مانشستر سيتي
(فيديو).. جماهير باسكونيا الإسباني ترفع أعلام فلسطين خلال مباراة أمام مكابي تل أبيب
(فيديو).. جماهير باسكونيا الإسباني ترفع أعلام فلسطين خلال مباراة ...
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام ...
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب ......
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة ......
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب ......
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى ......
رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا
رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا...
المزيد
كوت ديفوار في امتحان تأكيد القوة أمام مالي لانتزاع تأشيرة نصف نهائي الأمم الأفريقية
كوت ديفوار في امتحان تأكيد القوة أمام مالي لانتزاع تأشيرة ......
6 أحذية رياضية لمايكل جوردان بيعت بسعر قياسي جديد بلغ 8 ملايين دولار
6 أحذية رياضية لمايكل جوردان بيعت بسعر قياسي جديد بلغ 8 ......
إيران تقصي اليابان في الوقت القاتل وتبلغ نصف نهائي «أمم آسيا»
إيران تقصي اليابان في الوقت القاتل وتبلغ نصف نهائي «أمم ......
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها ......
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام......
المزيد