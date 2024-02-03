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إيران تقصي اليابان في الوقت القاتل وتبلغ نصف نهائي «أمم آسيا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 03:47 مساء
إيران تقصي اليابان في الوقت القاتل وتبلغ نصف نهائي «أمم آسيا»
مباراة منتخب إيران واليابان في كأس آسيا. (إنترنت)
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بلغت إيران نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم، عندما قلبت تأخرها أمام اليابان، حاملة اللقب أربع مرات قياسية، إلى فوز في الوقت القاتل 2-1، السبت على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

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سجّل محمد محبّي في الدقيقة (55) وعلي رضا جهانبخش (90+6 من ركلة جزاء) هدفي إيران وهيديماسا موريتا (28) لليابان.

بذلك يضرب منتخب إيران المتوّج ثلاث مرات بين 1968 و1976، موعداً مع الأربعاء المقبل مع الفائز بين قطر المضيفة وأوزبكستان التي تقام لاحقاً على استاد البيت في مدينة  الخور الشمالية.

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