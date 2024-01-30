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تشافي يبرز تحرُّره بعد إعلان قرار الانفصال عن برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 06:04 مساء
تشافي يبرز تحرُّره بعد إعلان قرار الانفصال عن برشلونة
مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم تشافي هرنانديز. (فرانس برس)
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أكد مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم تشافي هرنانديز، الثلاثاء، أنه شعر بالتحرُّر بعد أن أعلن السبت قراره بترك منصبه في نهاية الموسم، معربًا عن أسفه للضغوط الهائلة المحيطة بالنادي الكتالوني.

وأوضح تشافي خلال أول ظهور صحفي له عقب إعلان الرحيل: «أنت تشعر كل يوم بأنك لست في المستوى. لقد حدث هذا لجميع المدربين: بيب غوارديولا أخبرني ذلك، وحدث ذلك لإرنستو فالفيردي، ورأيت لويس إنريكي يعاني»، حسب «فرانس برس».

تشافي يتحدث بعد تجربته التدريبية الأولى
وكان لاعب الوسط السابق (44 عامًا) والذي تألق كلاعب لمدة 17 عامًا بقميص البلاوغرانا، قال مرارًا وتكرارًا إن تدريب ناديه الأم كان حلمًا، بعد تجربته الأولى في قطر مع فريق السد.

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لكن مثل العديد من الفنيين الذين سبقوه، انهار تشافي أخيرًا تحت الضغط، معلنًا أن تدريب برشلونة كان في نهاية المطاف قاسيًا وغير مريح، بعد الخسارة المذلة أمام فياريال 3-5 السبت في المرحلة الثانية والعشرين والتي أدت إلى تخلف حامل اللقب بـ10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني.

المدير الفني الكتالوني يتحدث عن التحرر  
وأوضح المدير الفني الكتالوني: «علينا أن نفكر، لدينا مشكلة بالنظر إلى متطلبات هذا المنصب»، مضيفًا أنه كان لديه «انطباعًا بالمخاطرة بحياته في كل لحظة» كمدرب.

وتابع تشافي «لقد حررني الإعلان عن رحيلي على المستوى الشخصي، لكني أبقى متحفزًا جدًا»، داعيًا إلى الوحدة داخل مجموعة يدب الشك داخل صفوفها والتي اجتمعت أمس خلال مأدبة جرى تنظيمها في منزل المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

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