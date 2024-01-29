«المرابطون» يسعون لترويض «القروش» بكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

بعد التأهل التاريخي إلى الدور ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الجزائر، تواجه موريتانيا الإثنين عند الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا الرأس الأخضر «أسماك القرش الأزرق» في مقابلة ستحدد الظافر ببطاقة ربع النهائي، والذي سيواجه المنتصر في مباراة المغرب وجنوب أفريقيا.

أمير عبدو يقود ثورة تدريبية في موريتانيا

ويعول مدرب المرابطين القمري أمير عبدو على عدد من الأسماء في مقدمتها حارس غانغون الفرنسي بابكر نياس، لتحقيق مفاجأة أخرى وإسعاد الجماهير الموريتانية مرة ثانية. وحققت موريتانيا تأهلا تاريخيا بنهائيات كأس الأمم الأفريقية بعبورها في آخر جولة من دور المجموعات إلى ثمن النهائي، على حساب المنتخب الجزائري الذي كان يعتبر أحد أبرز المرشحين للعب أدوار طليعية في العرس الكروي القاري، إلا أن رحلته توقفت في الدور الأول، حسب «فرانس برس».

- «الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

وعلى الرغم من الخسارتين أمام كل من أنغولا 3-2 وبوركينا فاسو 1-0، آمن المرابطون بحظوظهم في تجاوز دور المجموعات، فانتزعوا بقتالية كبيرة فوزا ذهبيا على حساب محاربي الصحراء، منحهم بطاقة التأهل للمرة الأولى في مسيرة الكرة الموريتانية. ووجهوا صفعة قاسية للخضر الذين خرجوا من نهائيات كأس الأمم الأفريقية من دورها الأول للمرة الثانية على التوالي.

تطور مهم يقدمه رئيس الاتحاد الموريتاني ولد يحيى

وهذا التطور الذي تشهده موريتانيا كرويا في السنوات الأخيرة، إذ تأهلت لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في ثلاث نسخ متتالية، يقف وراءه، حسب مراقبين، رجل الظل رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحيى، الذي قال عند وصوله إلى رئاسة الاتحاد في 2011: «إن الخمول الذي تعاني منه كرة القدم الموريتانية ليس قدرا حتى نستسلم له، ولكنه مرض يحتاج إلى علاج».