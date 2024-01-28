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طاجيكستان تطيح بالإمارات من كأس آسيا بركلات الترجيح

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 09:31 مساء
طاجيكستان تطيح بالإمارات من كأس آسيا بركلات الترجيح
مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا الأحد 28 يناير 2028 (إكس)
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خرج منتخب الإمارات من الباب الضيق لكأس آسيا في كرة القدم المقامة حاليًا في قطر، بخسارته أمام منتخب طاجيكستان الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في البطولة القارية، بركلات الترجيح 3-5، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي 1-1 على ملعب استاد أحمد بن علي اليوم الأحد.

طاجيكستان تتقدم والإمارات تتعادل
افتتح المنتخب الطاجيكي التسجيل بواسطة فهدات هانونوف بعد مرور نصف ساعة، قبل أن يدرك منتخب الإمارات التعادل في اللحظات الأخيرة من زمن اللقاء بواسطة خليفة الحمادي الذي سجل هدفًا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليضطر الفريقان إلى اللجوء للوقت الإضافي الذي لم يسفر عن أي جديد، فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي أسفرت عن فوز طاجيكسان، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وتلتقي طاجيكستان في الدور ربع النهائي في الثاني من فبراير المقبل مع الفائز من مباراة العراق والأردن المقررة الإثنين.

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