«أسماك القرش» تنصب فخا لـ«المرابطون» في ثمن نهائي أمم أفريقيا.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

يصطدم منتخب الرأس الأخضر، الذي حقق مشواراً رائعاً بتصدر مجموعة (7 نقاط) تضم مصر حامل اللقب سبع مرات، وغانا الجريحة، بموريتانيا المنتشية بتأهلها الأول كثالثة مجموعتها، بعد فوزها اللافت على الجزائر، غدا الإثنين، في ثمن نهائي الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار.

الرأس الأخضر يسعى للوصول لأبعد نقطة

وفي مشاركتها الرابعة، تسعى الرأس الأخضر إلى أنّ تصل لأبعد من الدور الثاني الذي بلغته مرتين، إذ يتميّز «أسماك القرش الزرقاء» بأنه سجّل 7 أهداف جاءت عبر 7 لاعبين مختلفين، ما يعكس الجماعية الكبيرة للفريق، وعدم اعتماده على نجم واحد، حسب وكالة «فرانس برس».

- «الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

ويأمل المدرب المحلي بيدرو بريتو أن يتواصل تألق الجناح تياغو مانويل بيبي، لاعب رايو فايكانو الإسباني، والمهاجم غاري رودريغيش، لاعب أنقرة غوجو التركي، والمهاجم راين منديش، لاعب فاتح كاراغومروك التركي.

أمير عبدو يحقق نتائج بارزة بتخطي الجزائر

في المقابل، يسعى القمري أمير عبدو، الذي قاد موريتانيا لفوزها الأول على الإطلاق في ثالثة مشاركاتها بالبطولة، مقصية الجزائر بطلة 2019، لمواصلة المفاجأة وإخراج «أسماك القرش الزرقاء».

ويعوّل عبدو، الذي قاد بلاده لثمن النهائي في 2021، على تألق حارس «المرابطون» الأمين وفارع الطول بابكر نياس، ومدافعه الصلب الهداف محمد ديلاهي يالي، لمواصلة حلمه.