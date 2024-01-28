«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى مصر مرة أخرى لبلوغ دور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عندما تواجه، مساء الأحد، منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية «الفهود» على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو الساحلية شرق ساحل العاج، وسط غياب نجمها وقائدها محمد صلاح، وحارسها محمد الشناوي، فضلا عن لاعب الوسط إمام عاشور.

وأكد المدرب البرتغالي لـ«الفراعنة»، روي فيتوريا، أن فريقه مستعد للفوز واقتناص بطاقة التأهل. وعلى الرغم من الصعوبات والانتقادات والإصابات والغيابات، تواصل مصر مشوارها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2024 بمواجهة تبدو في متناولها أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد، في تمام العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، حسب وكالة «فرانس برس».

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وكعادتها، لن تلتفت حاملة اللقب سبع مرات إلى الوراء، وإنما تتطلع دائما للأفضل، والذهاب بعيدا في المنافسة القارية، لذلك ستحاول تجاوز العقبات التقنية الناجمة عن إصابات نجمها محمد صلاح الذي تأمل استعادة خدماته في نصف النهائي، وحارسها محمد الشناوي الذي سيغيب عن الملاعب ثلاثة أشهر على الأقل.

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وأخيرا خرج إمام عاشور لاعب وسط الأهلي عن التشكيلة الأساسية لإصابته بارتجاج في المخ، وسيعود في حال التأهل لربع النهائي.

وتبحث مصر أمام الكونغو الديمقراطية عن ضرب عصفورين بحجر واحد: تحقيق أول انتصار لها في نسخة 2024، وانتزاع تأشيرة المرور للدور المقبل. ففي الدور الأول، تعادلت ثلاث مرات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنتيجة واحدة «2-2»، ولم يسبق لها أن وقعت في فخ التعادل ثلاث مرات متتالية منذ العام 1992.