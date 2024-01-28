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أمم أفريقيا: نيجيريا تقصي الكاميرون وتتأهل لملاقاة أنغولا في ربع النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 12:05 صباحا
أمم أفريقيا: نيجيريا تقصي الكاميرون وتتأهل لملاقاة أنغولا في ربع النهائي
لاعبا نيجيريا يحتفلان بالهدف في مرمى الكاميرون، السبت 27 يناير 2024 (إكس)
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حقق منتخب نيجيريا الفائزة باللقب 3 مرات، انتصارًا مستحقًا على الكاميرون صاحبة 5 ألقاب، وتأهل لملاقاة أنغولا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أفريقيا لكرة القدم.

وفاز رفاق فيكتور أوسيمين بهدفين نظيفين على الكاميرون في الدقيقتين 36 و90 عن طريق أديمولا لوكمان، وذلك خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي في أبيدجان.

- أنغولا تنهي مغامرة ناميبيا بكأس الأمم الأفريقية وتبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخها

وفي وقت سابق اليوم أنهت أنغولا مغامرة ناميبيا عندما تغلبت عليها بثلاثية نظيفة، ليجرى تحديد أول طرفي ربع نهائي البطولة.

ونيجيريا والكاميرون قوتان رئيسيتان في الكرة الأفريقية واُعتبر لقاؤهما، نهائيًا مبكرًا حتى مع التراجع الواضح في مستوى الكاميرون خلال الفترة الأخيرة.

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