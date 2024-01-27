سينر أم ميدفيديف.. من يكون الفائز الجديد ببطولة أستراليا للتنس؟

القاهرة - بوابة الوسط

بكل جدارة تجاوز الإيطالي يانيك سينر منافسيه في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، سعياً للفوز بأول لقب كبير في مسيرته، لكنه ربما يواجه صعوبة كبيرة في المباراة النهائية في مواجهة الروسي دانييل ميدفيديف غداً الأحد، بينما تتأهب ملاعب ملبورن بارك للاحتفال ببطل جديد.

10 سنوات من دون بطل جديد في أستراليا

والفائز من المواجهة الحاسمة على ملعب رود ليفر سيكون أول بطل جديد لأستراليا المفتوحة للتنس، منذ فوز السويسري ستانيسلاس فافرينكا بلقب فردي الرجال وهو الوحيد له في البطولة في 2014.

وستكون مواجهة الغد أيضاً أول مباراة نهائية منذ 2005 لا يظهر فيها واحد على الأقل من اللاعبين الثلاثة الذين هيمنوا على تنس الرجال طوال عقدين كاملين وهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال، بحسب وكالة «رويترز».

وأكد سينر حدوث هذا بهزيمة حامل اللقب ديوكوفيتش في قبل النهائي لينهي سعي المصنف الأول عالمياً للفوز بلقبه الكبير رقم 25.

وتحول أداء سينر إلى مستوى جديد عندما بدأ التعاون مع المدرب دارين كاهيل الذي يرى أن اللاعب الإيطالي يملك كل المقومات المطلوبة للفوز بلقب بطولة كبرى.

ميدفيديف منافس قوي

وربما لا تنفع الثقة وقوة الأداء في مواجهة قوة الإرادة التي يتمتع بها المنافس الروسي ميدفيديف المصنف الثالث الذي قاتل ونجح في الصعود لنهائي أستراليا للتنس للمرة الثالثة بعد أن كان قريباً من الهزيمة مرتين في البطولة الحالية.

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وبالرغم من أن سينر أمضى أكثر قليلاً من 14 ساعة في الملعب، فإن ميدفيديف قاتل لأكثر من عشرين ساعة ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى خوضه مباراتين من خمس مجموعات في مواجهة إميل روسوفوري في الدور الثاني وألكسندر زفيريف في قبل النهائي، وفي المناسبتين نجح ميدفيديف (27 عاماً) في الفوز بعد أن قلب تأخره بمجموعتين إلى انتصار.

وسبق لميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة للتنس سابقاً الفوز على سينر ست مرات في تسع مواجهات، لكنه خسر في آخر ثلاث مواجهات جمعت بينهما على الملاعب الصلبة في 2023.