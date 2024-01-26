ميدفيديف يطيح بزفيريف ويبلغ نهائي بطولة أستراليا للتنس

بنغازي - بوابة الوسط

قلّب الروسي دانييل ميدفيديف، المصنّف ثالثاً عالمياً، الطاولة على الألماني ألكسندر زفيريف، السادس، وبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بعد فوزه عليه في مباراةٍ ماراثونية ودراماتيكية «5-7، و3-6، و7-6 (4-7)، و6-7 (5-7) و6-3» بدور نصف النهائي التي أقيمت اليوم الجمعة.

ميدفيديف يواجه سينر في النهائي

بهذا الفوز المهم، ضرب ميدفيديف موعداً نارياً في النهائي مع الإيطالي يانيك سينر، المصنف رابعاً، الساعي بدوره إلى تحقيق لقبه الأول الكبير، بعدما أقصى اليوم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأوّل وحامل اللقب، ملحقاً به الهزيمة الأولى بعد 33 انتصاراً متتالياً في البطولة الأسترالية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتأهل فيها ميدفيديف إلى نهائي بطولة أستراليا للتنس، بعدما خسر نهائي البطولة عامي 2021 و2022.

- بطولة أستراليا للتنس: سينر يُقصي ديوكوفيتش حامل اللقب ويبلغ النهائي

- تشينوين تهزم ياستريمسكا وتلحق بسابالينكا إلى نهائي بطولة أستراليا للتنس

ويأمل ميدفيديف في الفوز بثاني لقب له في البطولات الأربع الكبرى في مشواره، بعد تتويجه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة 2021.