لبنان يودِّع أمم آسيا من المجموعات وطاجيكستان ترافق قطر في دور الـ16

القاهرة - بوابة الوسط

ودَّع منتخب لبنان نهائيات كأس آسيا لكرة القدم مجدداً من دور المجموعات بعد خسارته أمام طاجيكستان 1-2 الإثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى التي شهدت فوزاً ثالثاً لقطر على الصين 1-0.

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ورفعت قطر رصيدها إلى تسع نقاط بعد أن كانت قد ضمنت الصدارة منذ الجولة الثانية، فيما حلت طاجيكستان وصيفة بأربع نقاط ورافقتها إلى دور الـ16 في باكورة مشاركاتها مقابل نقطتين للصين التي تنتظر مصيرها، فيما ودع لبنان بنقطة يتيمة في مشاركته الثالثة بعد 2000 و2019.