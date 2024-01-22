«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض منتخب مصر مباراة حاسمة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بمواجهة قوية أمام كاب فيردي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين بتوقيت ليبيا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.

يلاحق منتخب مصر «الفراعنة» بطاقة التأهل بعد تعثره في الجولتين الأوليين، بالتعادل مع موزمبيق وغانا بالنتيجة نفسها (2-2)، على جانب آخر حجز منتخب «القروش الزرقاء» مقعده في ثمن نهائي كأس الأمم، كما ضمن التأهل في صدارة المجموعة الثانية.

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منتخب كاب فيردي يتصدر المجموعة برصيد ست نقاط بعد فوزه في الجولتين الأوليين على غانا وموزمبيق، يليه «الفراعنة» في الوصافة بنقطتين، ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف، بجانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الستة.