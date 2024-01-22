موزمبيق في مغامرة أمام غانا ببطولة أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي منتخب موزمبيق في العاشرة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت ليبيا مع نظيره منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023 .

حقق منتخب موزمبيق التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب مصر بهدفين لكل منهما، وخسر في الجولة الثالثة أمام منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة.

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في المقابل تنافس مصر أمام الرأس الأخضر في التوقيت نفسه، الفوز سيفتح أمامها أبواب ثمن النهائي والتعادل يدخلها في محنة الحسابات، أما الخسارة فستُعزز احتمال خروجها المبكر من المنافسة، وتحتل مصر المركز الثاني وراء منافسها الذي ضمن التأهل في الجولة الثانية.