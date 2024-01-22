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«أفيال» كوت ديفوار تبحث استعادة سكة الانتصارات أمام غينيا الاستوائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 03:30 مساء
«أفيال» كوت ديفوار تبحث استعادة سكة الانتصارات أمام غينيا الاستوائية
كوت ديفوار في مباراة غينيا بيساو بأمم أفريقيا. (إنترنت)
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يواجه منتخب كوت ديفوار في السابعة مساء الإثنين بتوقيت ليبيا منتخب غينيا الاستوائية على ملعب الحسن واتارا، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليا وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

يبحث منتخب كوت ديفوار الشهير بـ«الأفيال» عن استعادة سكة الانتصارات بعد الخسارة أمام نيجيريا بهدف نظيف في الجولة الثانية للتأهل للدور المقبل، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية أمام غينيا بيساو بثنائية نظيفة.

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ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، خلف غينيا الاستوائية صاحبة الصدارة برصيد أربع نقاط، وبالرصيد نفسه يأتي منتخب نيجيريا في الوصافة، فيما يتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة من دون نقاط.

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