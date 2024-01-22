«النسور النيجيرية» تستعد للانقضاض على قمة المجموعة الأولى أمام غينيا بيساو

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقى منتخب نيجيريا في السابعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت ليبيا مع غينيا بيساو في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويسعى منتخب نيجيريا، بقيادة البرتغالي بيسيرو، لمواصلة التألق بعد الفوز على كوت ديفوار بهدف نظيف في الجولة الثانية وإحياء آماله مجدداً في التأهل للدور المقبل بعد التعادل في أول اللقاءات مع غينيا الاستوائية بهدف لمثله.

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وطالب بيسيرو اللاعبين بنسيان مواجهة كوت ديفوار والقتال أمام غينيا بيساو من أجل الفوز واعتلاء صدارة ترتيب المجموعة من أجل مواجهة جيدة في الدور المقبل، وحذر من التهاون في المباراة أمام غينيا بيساو بعد هزيمتهم في الجولتين الأوليين.