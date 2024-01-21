«أسود الأطلس» جاهز لـ«فهود الكونغو» من موضع القوة في أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي منتخب المغرب «أسود الأطلس»، بقيادة المدير الفني وليد الركراكي، الكونغو الديمقراطية «الفهود» في تمام الرابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

المغرب يسعى إلى انتزاع لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة على تنزانيا 3-صفر. ويدخل «أسود الأطلس» المواجهة في ثوب المرشح، وعينه على اللحاق بالسنغال إلى الدور المقبل، لتأكيد مكانته التي باتت مرموقة، وموقعه البارز في هرم كرة القدم القارية والعالمية، والتأسيس لمشوار بطولي يرقى إلى مستوى ملحمته القطرية، حسب وكالة «فرانس برس».

منتخب المغرب يدخل المنافسات وعينه على اللقب

يدخل منتخب المغرب في ثوب المرشح بسبب اكتساحهم تنزانيا المتواضعة قبل أيام، وأيضا مردودهم المتوازن والمستقر عند الجدية والامتياز، وتشكيلتهم المتماسكة التي تعززت بطاقة جديدة انخرطت في مشروع الركراكي بسلاسة.

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ومن بين الأوجه الوافدة علي «أسود الأطلس» عبدالصمد الزلزولي (23 عاما)، مهاجم بيتيس الإسباني ، وبلال الخنوس (19 عاما)، لاعب وسط غنك البلجيكي، وأمين عدلي (23 عاما)، مهاجم باير ليفركوزن الألماني، ناهيك عن عودة أمين حارث، لاعب أولمبيك مارسيليا، إلى الفريق بعد غيابه عن مونديال قطر بسبب الإصابة.

الركراكي لن يتذرع بالحرارة أو الرطوبة

يخوض المغرب المباراة أمام فريق اكتفى بنقطة التعادل أمام زامبيا في الجولة الأولى، وهو يسعى لاستعادة مجده الماضي عندما كان حاضرا ضمن كبار القارة، وفاز باللقب مرتين في 1968 (تحت مسمى كونغو كينشاسا) و1974 (زائير)، وهو يملك بعض العناصر البارزة، منها مهاجم غلطة سراي التركي سيدريك باكامبو، ولاعب الوسط أميان الفرنسي غايل كاكوتا.

وأقر وليد الركراكي بأن الجو في ساحل العاج، حيث الحرارة والرطوبة مرتفعتان، أمر صعب خاصة في توقيت المباراة، إلا أنه ترك ما سماها «الأعذار» جانبا، وركز على أداء فريقه.