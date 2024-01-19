برشلونة يكرم دي يونغ في احتفال خاص بغرفة الملابس

القاهرة - بوابة الوسط

حظي لاعب وسط برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونغ، على تكريم من زملائه قبل تدريب الفريق، اليوم الجمعة، بمناسبة وصوله للمباراة الرسمية رقم (200) مع النادي الكتالوني.

قميص برشلونة التذكاري لدي يونغ

قام قائد الفريق سيرجي روبرتو بتسليم دي يونغ قميصا تذكاريا عليه اسمه ورقم (200) في غرفة خلع الملابس، قبل أن يتم التقاط صورة جماعية، وفقاً لمقطع فيديو نشره برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

ووصل دي يونغ إلى مائتي مباراة مع برشلونة في المباراة التي خاضها أمام فريق أونيونيستاس دي سالامانكا في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا التي انتهت بفوز «البرسا» 3-1، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وخلال أربعة مواسم ونصف الموسم مع برشلونة سجل دي يونغ 16 هدفاً وصنع 21 هدفا لزملائه.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 41 نقطة، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن جيرونا متصدر ترتيب «الليغا» الإسبانية.

- التحقيق في حصول باريس سان جيرمان على معاملة ضريبية تفضيلية لشراء نيمار

- ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني

ويخوض برشلونة مباراة مهمة خارج قواعده بعد غد الأحد أمام ريال بيتيس في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.