«أسود الأطلس» جاهزون لضربة بداية الأمم أمام تنزانيا بمغامرة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

يستهلّ المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، الأربعاء، بمواجهة سهلة نظريا أمام تنزانيا الساعية لتحقيق فوزها الأول في ثالثة مشاركاتها، بينما تصطدم جمهورية الكونغو الديمقراطية بزامبيا في لقاء قوي ومتكافئ لحساب منافسات المجموعة السادسة.

وعلى ملعب «لوران بوكو» في مدينة سان بيدرو الساحلية إلى الغرب من أبيدجان، يسعى «أسود الأطلس» لبداية قوية من أجل تدشين حملة الفوز بلقب يعدون المرشح الأبرز له. وعلى الرغم من إحرازه اللقب مرّة واحدة العام 1976 في نسخة إثيوبيا، يدخل المنتخب المغربي، المصنف 13 عالمياً، غمار البطولة بصفته مرشحاً قوياً لإحراز اللقب، حسب وكالة «فرانس برس».

إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب

دخل «أسود الأطلس» تاريخ نهائيات كأس العالم عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام فرنسا، وذلك بعد أن أطاح بمنتخبي إسبانيا والبرتغال.

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ونجح مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، الذي تسلم منصبه قبل أشهر قليلة من انطلاق مونديال قطر 2022، في بناء فريق قوي بجميع الخطوط، بدءا من الحارس ياسين بونو في الهلال السعودي، وخط الدفاع بقيادة رومان سايس لاعب الشباب السعودي.

حكيمي يقود المغاربة في رحلة جديدة

أيضا تضم القائمة أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، وخط الوسط الذي يضم سفيان أمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وعز الدين أوناحي، لاعب مارسيليا الفرنسي، والهجوم بقيادة يوسف النصيري، لاعب إشبيلية الإسباني، وحكيم زياش، لاعب غلطة سراي التركي.

الركراكي يستبعد تشكيلا كاملا

واستبعد الركراكي 11 لاعباً من تشكيلته المونديالية بسبب تراجع أدائهم، بينما يغيب بعضهم الآخر للإصابة على غرار زكريا بوخلال. ورفع الركراكي السقف عالياً لمنتخب بلاده في البطولة القارية، مشدّداً على ضرورة بلوغه الدور نصف النهائي على الأقل «يتعيّن علينا بلوغ نصف النهائي على الأقل في كأس الأمم الأفريقية. إذا لم نحقق هذا الهدف فسأرحل بقرار شخصي مني».

وأضاف: «قلت للاعبي فريقي إننا لا نستطيع أن نكون ملوك العالم إذا لم نكن ملوك قارتنا». وقال قائد المنتخب المدافع رومان سايس: «وصلنا مبكرا بما يكفي للتأقلم مع الطقس هنا. نحن نستعد بشكل جيد للغاية».