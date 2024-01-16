«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

حقق منتخب بوركينا فاسو فوزا قاتلا على نظيره الموريتاني بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 90+5 بتوقيع برتراند تراوري من ركلة جزاء، ليشعل هذا الفوز المجموعة الرابعة في كأس الأمم المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعد تعادل الجزائر وأنغولا في الجولة الأولى.

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ويعتلي «الخيول» صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، يليه كل من الجزائر وأنغولا بنقطة لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني الترتيب بلا نقاط.

منتخب موريتانيا يصل إلى مباراته السابعة دون مكسب

وواصل منتخب موريتانيا معاناته مع عقدة «اللا فوز» في البطولة، وذلك بعد الوصول إلى مباراته السابعة في نهائيات كأس أمم أفريقيا دون أن يحقق أي انتصارات.

وقبل الخسارة أمام بوركينا فاسو، خاض «المرابطون» ست مباريات في مشاركتيه السابقتين بالنسختين الماضيتين من كأس الأمم، تعادل في اثنتين منها وخسر أربع مرات.