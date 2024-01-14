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ديوكوفيتش يتجاوز بريزميتش بصعوبة في الدور الأول لبطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 06:24 مساء
ديوكوفيتش يتجاوز بريزميتش بصعوبة في الدور الأول لبطولة أستراليا للتنس
ديوكوفيتش يصافح بريزميتش عقب مباراتهما الأحد 14 يناير 2024 (إكس)
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احتاج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا بين لاعبي التنس المحترفين، اليوم الأحد إلى أربع ساعات ودقيقة ليتجاوز أول أدوار بطولة أستراليا المفتوحة التي يدافع عن لقبها أمام الكرواتي الشاب دينو بريزميتش (18 عامًا).

ديوكوفيتش ينتظر الفائز من بولمانز وبوبيرين
وبثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع 6-2 و6-7 (5-7) و6-3 و6-4 استطاع ديوكوفيتش، المتوج بـ24 لقبًا من ألقاب البطولات الأربع الكبرى، أن يتجاوز بصعوبة بريزميتش المصنف الـ178 عالميًا والقادم من التصفيات.

ويعد هذا الانتصار الـ29 على التوالي لديوكوفيتش في أستراليا المفتوحة، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

ويواجه ديوكوفيتش في الدور الثاني الفائز بالمواجهة الأسترالية الخالصة التي تجمع بين مارك بولمانز المشارك بدعوة وأليكسي بوبيرين.

يأتي فوز ديوكوفيتش الصعب على بريزميتش بعد يوم واحد على تأكيده في مؤتمر صحفي عقده قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أن معصمه في حالة جيدة وأنه اتخذ وقتًا كافيًا للتعافي بعد هزيمته أمام الأسترالي أليكس دو مينور في كأس يونايتد.

وقال ديوكوفيتش حامل اللقب وبطل أستراليا المفتوحة للتنس عشر مرات: «كنت أتدرب بشكل جيد ولم أشعر بأي ألم. كل شيء يبدو على ما يرام. سنرى كيف ستسير الأمور».

انطلاق النسخة 112 من بطولة أستراليا للتنس.. غدًا
ديوكوفيتش جاهز للمشاركة في بطولة أستراليا للتنس

وأضاف ديوكوفيتش: «ليس سرًا أن أقول أهدافي وأقول بوضوح إنني أريد الفوز بكل بطولة تنس كبرى أشارك فيها. الأمر لا يختلف هذا العام. العام الماضي لعبت هنا بأحد أفضل المستويات في مشواري. إذا لم أتمكن من الوصول لهذا المستوى فيجب أن أقترب منه على الأقل».

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