«أسماك القرش الزرقاء» تتحدى «النجوم السوداء» في أمم أفريقيا.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي منتخب غانا نظيره الرأس الأخضر في ثاني أيام بطولة الأمم الأفريقية، المقامة في كوت ديفوار، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثانية على ملعب فيليكس هوفويت.

تضم المجموعة الثانية بجانب غانا «النجوم السوداء» والرأس الأخضر «أسماك القرش الزرقاء»، منتخبي مصر وموزمبيق. وقد أنهى منتخب غانا مشوار التصفيات متصدرا المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة.

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ويعتبر «النجوم السوداء»، كما يلقبه عشاقه، من أقوى منتخبات القارة السمراء، حيث يحتل المنتخب الغاني التصنيف الـ61 وفقا للتصنيف الدولي لـ«فيفا».

وقد افتتح منتخب كوت ديفوار البطولة، أمس السبت، بالفوز على غينيا بيساو بهدفين دون مقابل.