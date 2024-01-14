نيجيريا تلتقي غينيا الاستوائية في ثاني أيام بطولة الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي منتخب نيجيريا، اليوم الأحد في تمام الرابعة بتوقيت ليبيا، غينيا الاستوائية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، المقامة حاليا فى كوت ديفوار، على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

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ويلعب منتخب نيجيريا ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات: كوت ديفوار، البلد المضيف، وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو. وسيتولى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل مهمة إدارة اللقاء، بينما يوجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم لتقنية الفيديو «الفار».

المنتخب النيجيري يتأهل كمتصدر للمجموعة

وتأهل المنتخب النيجيري للبطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى في التصفيات التي جمعته كذلك بمنتخبات: غينيا بيساو وسيراليون وساو تومي، بينما تأهل منتخب غينيا الاستوائية للبطولة بعدما حل في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة.

وقد فاز منتخب كوت ديفوار في الافتتاح، أمس السبت، على غينيا بيساو بهدفين دون مقابل.