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صلاح يقود «الفراعنة» في مغامرة أفريقية جديدة بضربة بداية أمام موزمبيق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 12:51 مساء
صلاح يقود «الفراعنة» في مغامرة أفريقية جديدة بضربة بداية أمام موزمبيق
رقابة صارمة على محمد صلاح خلال لقاء سابق بين منتخب مصر والمغرب. (أرشيفية : الإنترنت)
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يدخل منتخب مصر، الفائز باللقب سبع مرات ووصيف البطل في نسخة 2022، غمار كأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم، الأحد، أمام موزمبيق في مستهل منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا غانا والرأس الأخضر.

تجري المواجهة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في أبيدجان عند السابعة بتوقيت ليبيا، دون أن تتغير تشكيلة المصريين مقارنة بنسخة الكاميرون، لكن لم يتغير طموحهم أيضا، بل ازداد واشتد مع رغبة جمهورهم وشعبهم في تذوق طعم الفوز من جديد بعد سنوات عجاف، امتدت على مدى 14 عاما، حسب وكالة «فرانس برس».

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يتحسر «الفراعنة» على خسارة الكأس في النهائي بنسختي 2017 في الغابون أمام الكاميرون 2-1، و2022 بياوندي أمام السنغال بركلات الترجيح، فضلا عن خروجهم من ثمن النهائي بالقاهرة في 2019 أمام جنوب أفريقيا.

مهمة جديدة تنتظر رفقاء صلاح
سيكون زملاء صلاح، الذي يخوض كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة، في مهمة جديدة لرد الاعتبار، وطي صفحة الإخفاقات، وإعادة فتح سجل الانتصارات.

طموحات محدودة لمنتخب موزمبيق
وتبدأ المهمة أمام موزمبيق، البلد المتواضع الذي يشارك في العرس القاري للمرة الرابعة، والذي سيسعي لانتزاع فوزه الأول في البطولة، بعد أن سجل في نسخ 1986 و1996 و1998 تعادلين وست خسائر.

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