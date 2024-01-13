طاجيكستان تتعادل مع الصين سلبيًّا في ظهورها الأول بكأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل منتخبا الصين وطاجيكستان سلبيا اليوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بعدما ألغى الحكم هدفا لمنتخب الصين في قرار مثير للجدل.

مواجهة هادئة بكأس آسيا

جاءت المباراة التي أقيمت على استاد عبدالله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة متوازنة وهادئة إلى حد كبير وسط سيطرة أكبر من طاجيكستان على الكرة، خاصة حتى الدقيقة 65.

وحاول منتخب طاجيكستان الذي يخوض كأس آسيا للمرة الأولى تسجيل الهدف الأول في مشواره بالبطولة خاصة في الشوط الأول لكن معظم تسديدات لاعبيه جاءت بعيدة عن مرمى الصين.

وغلبت التدخلات البدنية القوية على شوط المباراة الأول، إذ أوقف الحكم السعودي محمد الهويش اللقاء عدة مرات لعلاج لاعبي الفريقين.

وانقلبت الأمور لصالح منتخب الصين في آخر ثلث ساعة من المباراة، عندما زاد من الضغط محاولا تسجيل هدف يخطف به النقاط الثلاث.

وسدد البديل زو جين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 78 لكن حارس طاجيكستان تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وظن لاعبو الصين أنهم سجلوا الهدف الأول في الدقيقة 81 بعد ركلة ركنية قابلها تشو شانشي بضربة رأس قوية لتسكن الكرة الشباك، لكن حكام تقنية الفيديو المساعد «VAR» طالبوا حكم الساحة بمراجعة الهدف، ليقرر الحكم السعودي إلغاءه بداعي وجود حالة تسلل على مدافع الصين أثناء تسديد الكرة.

وأثار القرار دهشة لاعبي الصين وجماهيرهم لكن الحكم احتسب التسلل بناء على تداخل أحد لاعبي الصين مع مدافع طاجيكستان ما منعه من محاولة إبعاد الكرة المتجهة إلى المرمى.

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وجاء التعادل ليمنح نقطة لكل منتخب، مما ضمن صدارة المجموعة الأولى لقطر بعد نهاية الجولة الأولى بعد فوزها على لبنان 3-صفر أمس الجمعة في افتتاح البطولة.

ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويأتي خلفه منتخبا الصين وطاجيكستان بنقطة لكل منهما، ويتذيل منتخب لبنان ترتيب المجموعة دون رصيد.