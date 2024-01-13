منتخب فلسطين يحلم بأول انتصار في الأمم الآسيوية لرسم البسمة

القاهرة - بوابة الوسط

يأمل المنتخب الفلسطيني التأهل إلى الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى من أجل رسم البسمة على وجوه الشعب الفلسطيني، بحسب ما كشف قائده مصعب البطاط، في مؤتمر صحفي، السبت.

وتقام البطولة القارية في قطر على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة. ويدرك البطاط أن أداء الفريق يكتسي معنى يتخطى كرة القدم، حسب وكالة «فرانس برس».

البطاط: نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني

وقال البطاط عشية المباراة الافتتاحية لفريقه أمام إيران: «نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ونعيش المعاناة نفسها. نسبة كبيرة من الرياضيين في غزة كان من المفترض أن توجد معنا. لكن ظروفا أكبر منا ومنهم منعتهم من الوجود».

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وأضاف: «نتمنى أن تنتهي هذه الحرب قريبا، وأن تكون بطولة استثنائية لنا، حتى نتمكن من رسم البسمة على وجوه الشعب الفلسطيني».