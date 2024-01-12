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قمة بين ميلان وروما.. و«أفاعي» إنتر ميلان تواجه مونزا في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 06:28 مساء
قمة بين ميلان وروما.. و«أفاعي» إنتر ميلان تواجه مونزا في الدوري الإيطالي
لاعبو فريق روما يحتفلون بأحد الأهداف (صفحة نادي روما على فيسبوك)
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يسعى فريقا يوفنتوس وميلان إلى مواصلة مطاردة إنتر ميلان، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، حينما تنطلق مباريات الجولة العشرين من المسابقة.

إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي
ويتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين أمام يوفنتوس، صاحب المركز الثاني، وبفارق تسع نقاط أمام غريمه التقليدي وجاره ميلان صاحب المركز الثالث، بحسب الوكالة الألمانية.

وستتجه الأنظار إلى ملعب «سان سيرو»، حيث تقام قمة مباريات الجولة بين ميلان وضيفه روما بعد غد الأحد، حيث يأمل الفريق المضيف أن يتجاوز خروجه من كأس إيطاليا على يد أتالانتا أول من أمس الأربعاء، بعدما خسر على ملعبه ووسط جماهيره 1-2.

وعلى الرغم من احتلال ميلان المركز الثالث، واستمراره في المنافسة، وكذلك تحقيقه الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري، فإن جماهيره أبدت غضبها تجاه ما يقدمه الفريق على أرض الملعب، وباتت الشكوك تحيط بمصير المدير الفني للفريق، ستيفانو بيولي، وسط تقارير إعلامية ترشح أسماء عدة، لخلافته في منصبه.

على الجانب الآخر، يهدف روما أيضاً لتجاوز خروجه من بطولة الكأس، حيث خسر أمام جاره اللدود لاتسيو بهدف نظيف، ليودع البطولة من دور الثمانية.

ويحتل روما المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، وهو مركز لا يرضي طموحات جماهير فريق العاصمة، ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي آخر خمس مباريات لروما ببطولة الدوري، خسر ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين، الأمر الذي يعد بمثابة خيبة أمل للفريق وجماهيره، على الرغم من نجاحه على المستوى القاري، وتأهله لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، الذي سيواجه فيه فينورد روتردام الهولندي.

بينما سيكون إنتر ميلان، متصدر الترتيب، على موعد مع مواجهة أمام مضيفه مونزا، غدا السبت، حيث سيكون هدفه هو تعزيز صدارته في انتظار سقوط المنافسين، وتوسيع الفارق في النقاط.

وبقيادة نجم الهجوم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، يسعى إنتر ميلان لتكرار سيناريو مواجهة الدور الأول، التي كانت افتتاحية الموسم للفريق، حيث فاز الفريق الملقب بـ«الأفاعي» بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، يحاول مونزا، الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، استثمار الروح المعنوية العالية للفريق بعد فوزه في الجولة الماضية على فروسينوني 3 – 2.

يوفنتوس يستضيف ساسولو بالدوري الإيطالي
في سياق متصل، سيكون يوفنتوس على موعد مع مواجهة ضيفه ساسولو، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، يوم الثلاثاء المقبل، وهي المواجهة الأخيرة بالجولة.

ويخوض يوفنتوس المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الكاسح 4-0 على ضيفه فروسينوني، أمس الخميس، بدور الثمانية لكأس إيطاليا، ليصعد للدور قبل النهائي في المسابقة لملاقاة لاتسيو.

وقد انتهت مواجهة الدور الأول بفوز كبير لساسولو 4-2، وهي النتيجة التي يسعى يوفنتوس للثأر منها، ومواصلة مطاردة إنتر ميلان على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

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وبقيادة مدربه المخضرم ماسيمليانو أليجري، يقدم يوفنتوس موسماً جيداً حتى الآن، محاولاً نفض غبار ما حدث الموسم الماضي، وفشل الفريق في الحصول على أي بطاقة مؤهلة للبطولات الأوروبية.

وفي بقية المباريات، يلعب نابولي -حامل اللقب- مع ساليرنيتانا وجنوة مع فيورنتينا وهيلاس فيرونا مع إمبولي في مباريات السبت. في حين يلتقي لاتسيو ضيفه ليتشي، ويحل بولونيا ضيفا على كالياري ويواجه أودينيزي مضيفه فيورنتينا بعد غد الأحد. وسيلعب يوم الإثنين المقبل أتالانتا مع ضيفه فروسينوني.

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