ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

رحب النجم ليونيل ميسي بخوض مواجهة جديدة أمام غريمه التاريخي النجم كريستيانو رونالدو في العاصمة السعودية (الرياض).

ميسي متشوق لمواجهة رونالدو

وقالت جريدة «ميرور» البريطانية، اليوم الجمعة، إن ميسي أكد أنه لا يستطيع الانتظار لمواجهة غريمه القديم كريستيانو رونالدو في السعودية الشهر المقبل.

وأضافت: «سيشعل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من جديد التنافس الأيقوني بينهما فبراير المقبل، حيث يتوجه فريق إنتر ميامي الأميركي إلى الشرق الأوسط استعداداً للموسم الجديد».وقال ميسي عبر «إنستغرام»: «لا أستطيع الانتظار حتى أكون جزءاً من كأس موسم الرياض مع فريقي إنتر ميامي، حيث نواجه كبار الأندية السعودية في بطولة تاريخية».

وأضافت «ميرور»: «خاض ميسي ورونالدو معارك متعددة، وسيلتقيان مجددا في السعودية. لكن قبل مواجهة رونالدو الذي يلعب لفريق النصر السعودي، سيلعب إنتر ميامي مع الهلال قبلها بيومين في لقاء سيكون أبرز الغائبين عنه البرازيلي نيمار، لاعب الهلال المصاب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى العام الماضي».

وذكرت: «سيتوجه إنتر ميامي أيضاً إلى الشرق الأوسط مع بعض اللاعبين الجدد، ومن بينهم النجم الأسطوري لويس سواريز، حيث أصبح سواريز اللاعب الرابع من برشلونة الذي ينضم إلى الدوري الأميركي العام الماضي، بعد ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا».

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ونقلت «ميرور» عن ميسي قوله: «أنا سعيد للغاية ومتحمس لمواجهة هذا التحدي الجديد مع إنتر ميامي. لا أستطيع الانتظار للبدء في اللعب مع الفريق، وأنا على استعداد للعمل، لجعل حلم الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم حقيقة». بينما قال سواريز: «أنا متفائل بشأن ما يمكننا تحقيقه مع طموحنا المشترك».