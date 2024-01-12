2.69 مليار يورو القيمة السوقية لــ24 منتخبا بكأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت أحدث تقرير أن القيمة السوقية للمنتخبات الـ24 المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في كوت ديفور غدا السبت تبلغ 2.69 مليار يورو، حيث يتصدر المنتخب المغربي قائمة أغلى المنتخبات الأفريقية بإجمالي 347.40 مليون يورو، بينما يأتي منتخب ناميبيا في ذيل القائمة بقيمة 6.35 ملايين يورو.

المغرب أغلى منتخبات كأس أمم أفريقيا

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في القيم السوقية للاعبين والفرق، فقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للمنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، 2.69 مليار يورو، بعد الإعلان رسمياً عن قوائم جميع المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الإماراتية.

ويتصدر المنتخب المغربي، قائمة أعلى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا قيمة سوقية، مستفيا من تراجع المنتخب النيجيري للمركز الثاني مع بداية الشهر الجاري، بقيمة 335 مليون يورو بعدما كان أول الترتيب قبل أيام.

ويطمح المنتخب المغربي، رابع الترتيب في بطولة كأس العالم الأخيرة 2022، للتتويج بكأس أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل على كأس البطولة مرة وحيدة عام 1976 في إثيوبيا.

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وتضم قائمة أعلى عشرة منتخبات قيمة سوقية في البطولة، ثلاثة منتخبات عربية فقط من إجمالي خمسة منتخبات عربية مشاركة في البطولة هي: المغرب والجزائر ومصر وتونس وموريتانيا.

وبعد المنتخب المغربي المتصدر، يأتي المنتخب الجزائري في المركز السادس بإجمالي 190.45 مليون يورو، ثم المنتخب المصري تاسعاً بـ135.60 مليون يورو، والمنتخب التونسي في المركز الثالث عشر بـ62.80 مليون يورو، ثم المنتخب الموريتاني في المركز الحادي والعشرين بقيمة سوقية 12.38 مليون يورو.