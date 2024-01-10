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180 دولة تبث مباريات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 10:48 مساء
180 دولة تبث مباريات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار
كأس أمم أفريقيا (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إبرامه اتفاقيات بث عالمية واسعة النطاق مع حاملي حقوق البث التلفزيوني من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا يوم السبت المقبل في كوت ديفوار.

دول أوروبية عديدة تبث مباريات كأس أمم أفريقيا
وأوضح «كاف» عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقيات تضمنت حقوق إذاعة البطولة في عدد من الدول مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا والبرتغال، وبلدان شمال أوروبا والبرازيل.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات ستؤدي إلى بث مباريات أمم أفريقيا في 180 دولة.

وأوضح: «ستؤدي الزيادة الكبيرة في الاستثمار المالي من قِبل أصحاب حقوق البث التلفزيوني من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي إلى زيادة عالمية كبيرة في نسبة مشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار».

كما أكد «كاف» أن عائدات البث الإذاعي ستزداد بشكل كبير أيضا، وسيساعد ذلك في تطوير ونمو كرة القدم في القارة الأفريقية.

من جهته، قال رئيس «كاف» باتريس موتسيبي: «من المعروف أن كرة القدم الأفريقية وبطولة كأس أمم أفريقيا من بين أكثر المسابقات تنافسية وإثارة في كرة القدم العالمية».

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وأضاف موتسيبي: «تسعدنا اتفاقيات البث العالمية الواسعة التي أبرمها (كاف) مع أصحاب حقوق البث التلفزيوني، ونحن بصدد ضخ استثمارات ضخمة في كرة القدم للشباب، بما في ذلك كرة القدم في المدارس، والدوريات الاحترافية، وتكوين المدربين والحكام، بالإضافة إلى بناء وتحديث البنية التحتية لكرة القدم في أفريقيا».

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