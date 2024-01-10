رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسميا، اليوم الأربعاء، تعيين دوريفال جونيور مدربا جديدا للمنتخب الأول.

دوريفال جونيور قاد أبرز الفرق البرازيلية

وأكد دوريفال جونيور (61 عاما)، الأحد الماضي، قراره بالرحيل عن تدريب نادي ساو باولو من أجل تولي مهمة تدريب البرازيل، بعدما قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة فرناندو دينيز المدرب الموقت من منصبه الجمعة الماضي.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان: «دوريفال جونيور هو المدرب الجديد للفريق الوطني للرجال. سيجرى تقديمه في مؤتمر صحفي غدا الخميس بمقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو».

وقاد دوريفال فريق فلامنجو للفوز بلقب كأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل العام 2022، قبل أن يتعاقد مع ساو باولو. كما تولى تدريب أتليتيكو مينيرو وأتليتيكو بارانينسي وإنترناسيونال وفاسكو دا جاما وفلومينينسي وبالميراس.

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ويحتل منتخب البرازيل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزين فقط في ست مباريات، وتلقى ثلاث هزائم.