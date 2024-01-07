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دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 11:57 مساء
دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل
المدرب دوريفال جونيور (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي ساو باولو، الأحد، أن مدربه دوريفال جونيور سيتولى تدريب منتخب البرازيل لكرة القدم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان الاتحاد البرازيل للعبة أقال المدرب المؤقت فرناندو دينيز من منصبه قبل يومين، وذلك بعد أن استلم منصبه في يوليو الماضي خلفًا للمدرب المؤقت الآخر رامون مينيزيس.

وتحتل البرازيل المركز السادس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. ويخطط رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتغيير استراتيجية الفريق لعام 2024.

وجاءت إقالة دينيز بعد يوم على الحكم القضائي الصادر من محكمة عليا في البرازيل بإعادة رئيس اتحاد اللعبة إدنالدو رودريغيش إلى منصبه.

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وقد أبطلت المحكمة العليا حكماً صادراً عن محكمة دنيا قضى بإبطال اتفاق بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو، يعود تاريخه إلى مارس 2022، الذي سمح لاحقاً بانتخاب رودريغيش على رأس الاتحاد حتى العام 2026.

حلم البرازيل باستقطاب أنشيلوتي يتبخر؟
وقبل أيام، جدد ريال مدريد الإسباني عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي ارتبط اسمه بشدة بتدريب منتخب البرازيل بداية من صيف العام 2024، ليقطع بذلك شكوكًا حول تعيين أنشيلوتي مدربا لـ«السامبا».

كما ربطت تقارير حديثة بين منتخب البرازيل والبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما، في ظل شكوك حول إمكانية استمراره لموسم جديد مع فريق العاصمة الإيطالية.

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